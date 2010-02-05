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Интернет-бордель закрыли в Гомеле

05 февраля 2010 19:21
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Местные пользователи виртуальной сети наладили доставку на дом абсолютно реальных сексуальных услуг.

Клиентам предлагали девушек на выбор. Анкеты с фото и расценками размещались на сайтах знакомств. Достаточно было сделать выбор, связаться с диспетчером и оплатить заказ.

Как выяснилось, пикантный бизнес был поставлен на широкую ногу и недостатка в любителях «клубнички» владельцы бюро сексуальных услуг не чувствовали. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Оперативный сотрудник УВД Гомельского облисполкома:
Планы у преступников были грандиозные. Они хотели организовать большую сеть по оказанию секс-услуг в Гомеле. Уже были созданы схемы вербовки девушек, охраны, учета средств. Уже имелась своя диспетчерская служба, с клиентами девушки сами не договаривались. Спрос был даже больше, чем предложение.

# общество # происшествия

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