Сергей Сидорский раскритиковал подготовку к чемпионату мира по хоккею

Состязания планетарного масштаба пройдут в Минске в мае 2014 года.

Претензия к государственным ведомствам, в частности к Минспорту — подготовка к предстоящему форуму — «на нуле». До сих пор нет даже талисмана Чемпионата.

Предстоящий в Беларуси Чемпионат мира можно сравнить разве что с большой свадьбой. И в том, и в другом случае нужно подумать, как гостей перевезти, где их разместить, чем накормить, ну и, конечно, чтобы шоу было на уровне. Практически то же самое, но в гораздо больших масштабах, предстоит городу в 2014.

Рассчитывают, что в Минск приедет до 40 тысяч болельщиков. Беларусь, пожалуй, впервые станет организатором мирового соревнования такого уровня. Потому и масштаб строительства впечатляет. Уже открыта «Минск-Арена», нечто подобное должно появиться в районе Чижовки. Кроме того, будет построен легкоатлетический комплекс с бассейном на «Радужной».

Дорожные развязки развяжут руки городскому транспорту, оборачиваемость его станет выше. А количество гостиничных мест к 2014 году должно увеличиться вдвое. План инфраструктуры Минска уже подготовлен.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

— Это благополучная ситуация с подготовкой чемпионата мира по хоккею. Она стимулирует на ускорение темпов реализации наших планов по развитию гостиничной сети Минска. Мы верим в то, что наш город будет с каждым годом все более востребован для всех людей мира.

Планов много, пиара мало. Жесткой критике подверглись сегодня ведомства в Совете Министров. Здесь работал оргкомитет предстоящего чемпионата.

У главы Правительства претензии к Минспорту. Например, логотип уже утвержден, но широкой публике незнаком. Талисман спортивного соревнования и вовсе не разработан. Сроки затягиваются — появится он только к 1 июля.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

— Условия разработки талисмана были представлены на все наши спортивные издания, на телевидение. Но население проявляло слабую активность. Поэтому мы подключили ряд предприятий, который смогут разработать этот бренд.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

— Символика нужна для того, чтобы начать раскручивать информационный портал, чтобы в мире все чувствовали, что в Беларуси в 2014 году будет чемпионат мира, чтобы инвесторы начали бороться за право стать участниками чемпионата мира.

Сайт Министерства спорта пестрит баннерами о днях, оставшихся до Олимпиады в Ванкувере, летних играх в Лондоне и зимних в Сочи. Оно и понятно — Олимпиада. Но нет ни слова о чемпионате в Минске, — недоумевают в Правительстве. Призыв не затягивать с отличительными знаками чемпионата имеет смысл. Ведь инвесторы вправе выкупить символику состязания и использовать ее на своих товарах. Вырученные деньги могли бы пойти на строительство.