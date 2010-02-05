Лидерам преступной организации «пожарники» вынесен приговор

В Гомеле сегодня завершилось слушание громкого уголовного дела.

Этот судебный процесс стал последним в расследовании деятельности самого крупного в современной истории Гомеля криминального формирования.

10 лет преступники занимались рэкетом предпринимателей. На их счету около ста тяжких преступлений, в том числе изнасилования, грабежи, мошенничество и поджог. Нынешний приговор уже восьмой по так называемому делу «пожарников». Геннадий Березин, Олег Чирков и Вячеслав Лиценштейн, известные также, как «Пожарник», «Зъян» и «Лицен» — руководители преступной группировки.

В 2004 году, когда проводились массовые аресты, им удалось скрыться на территории Российской Федерации. Их возвращение на Родину затянулось на целых четыре года. Еще более 10 месяцев ушло на признание их вины в суде. По ста преступным эпизодам были опрошены две сотни свидетелей. Десятки из них принимали участие в суде только при условии обеспечения безопасности их жизни. Им были изменены не только фамилии, но и голоса при даче показаний.

Андрей Лагунович, прокурор отдела прокуратуры Гомельской области:

— По приговору суда все трое обвиняемые были признаны виновными в краже, вымогательстве, мошенничестве, совершенном организованной группой, причинении умышленных тяжких телесных повреждений. Практически все эти статьи относятся к категории тяжких или особо тяжких.

Доказать причастность Геннадия Березина и Олега Чиркова к групповому изнасилованию в суде так и не удалось. Однако других совершенных ими преступлений по совокупности у каждого собралось на 19 лет лишения свободы. На два года меньше оказалась вина Вячеслава Лиценштейна.

У осужденных, впрочем как и у обвинения, есть 10 суток на обжалование приговора. Однако это хоть и важный, но не финальный аккорд в деле «пожарников». Под следствием находится еще один член преступной группировки.