Кому достанется Антарктида?

Со дня открытия белого континента исполнилось ровно 190 лет. И ровно столько ученые и исследователи, а также бизнесмены и политики, не могут раскрыть все тайны, которые хранят в себе антарктические льды.

Антарктида – самый холодный континент планеты. Там самая низкая температура на планете – почти минус 90 и самый сильный ветер – 79 метров в секунду. Ну, вот представьте, сейчас в Беларуси где-то – минус 15, и снег, вьюга и другие январские последствия. Так на Южном полюсе, предположительно, то же самое, только, там, за 20 тысяч километров от Минска, лето! А зима на шестом континенте, мягко говоря, более суровая. Антарктида, как белое пятно на карте, ведь неспроста этот материк называют «морозильником с сокровищами». 190 лет назад мир открыл Антарктиду и с тех пор пытается разгадать все тайны, которые в себе хранят ледяные глыбы.

В числе первых покорителей Антарктиды был белорус – Юрий Емельянов. Когда в 1967 году он отправился к полюсу в составе полярной экспедиции СССР, еще не знал, что именно наши исследователи занесут в книгу рекордов и самую низкую температуру на планете, и самый сильный поток ветра. И это было только началом череды открытий.

Юрий Емельянов, почетный полярник СССР, участник трех экспедиций и похода на Южный полюс:

– На тот период об Антарктиде знали очень мало. А в последующем изучению этого континента начали уделять большое внимание. Начиная с 1957 года, 36 стран участвовало в антарктических исследованиях.

Эстафету открытий приняло новое поколение исследователей. Три года тому назад Беларусь организовала первую самостоятельную антарктическую экспедицию. А год назад отправилась и вторая.

Олег Бородин, участник второй белорусской антарктической экспедиции:

– Тут, для нас для биологов – это вообще Клондайк. И что самое для меня по профилю было интересно – это наземные позвоночные. В том регионе их практически не изучали.

С годами исследователи Антарктиды, открывая все новые и новые особенности и богатства этого континента, иногда сами того не желая, стимулировали заинтересованность в земле вечного льда в кругах политиков и бизнесменов. С 1961 года Антарктида официально не принадлежит ни одному государству. Вот только следовать договору не спешат даже страны-инициаторы.

Юрий Емельянов:

– Впереди большие открытия и большие исследования, большие поиски полезных ископаемых, которые являются раздором межгосударственных отношений. И недалеко то время, когда Антарктиду, возможно, начнут делить.

Так что же привлекает основных мировых игроков в землях вокруг южного полюса. Прежде всего, гигантские запасы полезных ископаемых. Кроме этого до 90% от объема всей пресной воды на планете. Ну и конечно, Антарктида – великолепный полигон для изучения влияния погодных условий на различные механизмы и конструкции.

Олег Бородин:

– Есть такие объекты, как тихоходки и тардиграды, которые сейчас выдерживают воздействие открытого космоса в течение нескольких лет. И никаких проблем потом не испытывают с восстановлением. А вдруг это ляжет в основу разработок по планированию дальних космических перелетов.

Но пока вопрос о том кому достанется эта поистине львиная доля богатства планеты нашей – это еще один из многочисленных вопросов Антарктиды.

Александра Кулакова, Глеб Лавров, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.