Лучшая улица для создания портфолио в стиле ретро

Фотолюбители, художники и просто туристы выбрали лучшую улицу для создания портфолио в стиле ретро.

Этот дворик на Музыкальном переулке уже давно стал доминантой в тональностях туристических экскурсий. Сюда привыкли приходить за созданием личного портфолио.

Привлекательная архитектура на западный манер, живописный пейзаж и таинственный дух старины. Декор средневековья играет первую скрипку в выборе стилизованных декораций для фотосессий с наивной подписью «На память из старого города». Правда, плясать под дудку мороза у странников, судя по всему, закалки не хватает, поэтому сегодня здесь засветилась только съемочная группа СТВ.

АВТОБУС ВЪЕХАЛ В МАЗ, ГРУЖЕННЫЙ БАЛЛОНАМИ С КИСЛОРОДОМ

Крупногабаритная авария произошла сегодня днем на перекрестке улиц Богдановича и Янки Купалы.

Автобус с пассажирами на повороте въехал в грузовик, доставлявший баллоны с кислородом во вторую клиническую больницу. К счастью, никто не пострадал, опасный груз также уцелел, а вот автобус ждет визит в автомастерскую.

Оба водителя, как водится, своей вины в ДТП не видят. Кто прав, кто виноват, покажет экспертиза.

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ВЫСОТКИ НА КОРЖЕНЕВСКОГО ПРИМЕРЯЮТ ТЕРМОШУБУ

Одетые не по сезону многоэтажки переходят на актуальный стиль. Верхний наряд для панельных старожилов кроят из современных утеплителей. Погоду в доме будут делать новые стеклопакеты и слой пенопластовых блоков.

Рабочий по утеплению:

— Стеклопакеты имеют толщину 6 сантиметров, но они заменяет стену в 40 сантиметров.

Местный житель:

— Когда у нас еще не были утеплены стены и поставлены окна, было холодней, а сейчас стало теплей.

А эстетический вид домам придаст декоративная штукатурка и цветная покраска.

МОРОЗ ЭКЗОТИЧЕСКИМ ЖИВОТНЫМ ОКАЗАЛСЯ НИПОЧЕМ

Теплолюбивая фауна зоопарка оказалась более чем морозоустойчивой. Привет с родины Санта Клауса четвероногие приняли и в ответ отправили такой же пламенный.

Наталья Лебедева, заместитель директора минского зоопарка:

— Любому животному не страшны никакие морозы и катаклизмы природы, если у него достаточно корма.

Яркий пример — белые аисты. Для них холод далеко не родня, но на юг который год не улетают. Что называется — нас и тут неплохо кормят.

ВЕСЕННЯЯ ОТТЕПЕЛЬ СТАНЕТ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Бороться с капризами погоды будет первая очередь современного коллектора «Центр».

При строительстве новой ветки, которое завершится к 2015 году, специалисты внедрят уникальные технологии. Причем они будут использовать метод микротоннельной проходки. Это позволит исключить периодическое подтопление центральной части Минска, обеспечит инженерными сетями новые застраиваемые городские территории и принесет пользу экологии.

Сточные воды будут поступать не напрямую в Свислочь, а за черту города — в очистные сооружения в промузле «Колядичи».

Андрей Ясюченя, заместитель председателя Мингорисполкома:

— В бюджете предусмотрены средства финансирования на 2010 год. Строительство будет идти в соответствии с графиком.

27 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ МИНСКА

В 1924 году, в день похорон Владимира Ленина, на улицы Минска вышли тысячи трудящихся и красноармейцев. Несмотря на лютые морозы, траурный митинг прошел по площади Свободы.

Ровно 56 лет сегодня исполняется кинотеатру «Центральный». Зал, рассчитанный на 250 мест, принял первых зрителей в феврале того же года.

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