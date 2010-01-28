Таможенный союз не спровоцирует увеличение угонов автотранспорта

Об этом заявил сегодня министр внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов. В прошлом году было зафиксировано около двух тысяч таких преступлений. Причем нераскрытой осталась лишь пятая часть из них.

Глава МВД отметил, что опасаться разгула угонщиков на сегодняшний день не стоит. В любом случае со вступлением в силу всех соглашений Таможенного союза автобизнес правоохранители возьмут под особый контроль.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

— Нельзя не исключать того, что поток автомобилей, нелегально ввезенных в страну, может быть увеличен. Мы со своей стороны готовы к тому, чтобы поставить надежный заслон и противостоять тем лицам, которые попытаются в это время иметь криминальный автобизнес.