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Более 260 сортов из разных стран! Центральный ботанический сад приглашает на экскурсии «Розовый променад»

23 июня 2026 06:50
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Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси приглашает на необычные экскурсии – «Розовый променад». 23 и 24 июня посетители смогут прогуляться по розарию вместе с куратором коллекции и узнать о ней самое интересное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 260 сортов из разных стран! Центральный ботанический сад приглашает на экскурсии «Розовый променад»-2

Коллекция впечатляет: около 260 сортов роз, собранных в 18 садовых группах. Здесь соседствуют современные сорта и старинные – некоторые выведены еще в XIX веке. Можно увидеть работы селекционеров из России, Германии, Франции, Англии и других стран. Куратор расскажет об истории коллекции, которая ведет отсчет с 1950-х годов, покажет, чем отличаются розы разных садовых групп, и поделится секретами ухода за ними. А заодно – отличная возможность сделать красивые фото на фоне роз. Всего запланировано четыре экскурсии.

# Центральный ботанический сад НАН Беларуси

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