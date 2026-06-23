Более 260 сортов из разных стран! Центральный ботанический сад приглашает на экскурсии «Розовый променад»

Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси приглашает на необычные экскурсии – «Розовый променад». 23 и 24 июня посетители смогут прогуляться по розарию вместе с куратором коллекции и узнать о ней самое интересное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллекция впечатляет: около 260 сортов роз, собранных в 18 садовых группах. Здесь соседствуют современные сорта и старинные – некоторые выведены еще в XIX веке. Можно увидеть работы селекционеров из России, Германии, Франции, Англии и других стран. Куратор расскажет об истории коллекции, которая ведет отсчет с 1950-х годов, покажет, чем отличаются розы разных садовых групп, и поделится секретами ухода за ними. А заодно – отличная возможность сделать красивые фото на фоне роз. Всего запланировано четыре экскурсии.