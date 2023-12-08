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Иностранец с чужим паспортом пытался пересечь белорусско-литовскую границу

08 декабря 2023 13:42
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Ночью 6 декабря в пункт пропуска «Каменный Лог» прибыл иностранец и предъявил для проверки паспорт гражданина Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У пограничного наряда возникли сомнения в подлинности документа. Специальная проверка подтвердила подозрения – документ не его.

Иностранец с чужим паспортом пытался пересечь белорусско-литовскую границу-1

Нарушитель действительно оказался гражданином Молдовы. При себе у мужчины обнаружили молдавскую идентификационную карту, однако легально выехать из Беларуси не мог из-за множества кредитов. Так что паспорт для пересечения границы он «позаимствовал» у двоюродного брата, рассчитывал на внешнее сходство с родственником. В настоящее время иностранец находится под стражей. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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