Их интеллект и талант - основа социально-экономического развития Беларуси

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с талантливой молодежью – лауреатами международных конкурсов, специальных фондов Президента, победителями олимпиад.

Глава государства поздравил юные таланты с одержанными победами и пожелал, чтобы эти успехи стали символом для профессионального и творческого роста. Для многих ребят эта встреча первая. Как и успех на международных конкурсах. Все они еще очень молоды. Однако уже добились больших успехов. Юный скрипач Юра, не только играет, но и сочиняет собственные произведения. Победил на конкурсе композиторов в Гродно, завоевал Гран-При в Кишиневе. Считает, что поддержка должна быть обоюдной. Страна поддерживает талантливых, они - прославляют страну.

Оксана Волкова поет, как соловей. Это ее любимое занятие, а теперь и работа. Сейчас она - уже солистка национального академического театра оперы. Но ее выдающееся мастерство Президентский фонд отметил еще семь лет назад. В этом году она уже – лауреат.

За 12 лет работы специальных фондов Президента, премиями и стипендиями отмечено более 18 тысяч талантливых ребят. Они - главное богатство Беларуси, отмечает Президент. Талант, помноженный на интеллект, должен строить будущее Беларуси.

Не только желание побеждать на конкурсах, но и двигать науку вперед демонстрируют белорусские школьники. Для поступления одаренный физик Дмитрий выбрал факультет радиофизики. Дима чувствует актуальность современных знаний в мире и также делает ставку на интеллект.

Сегодняшние медалисты – это будущая интеллектуальная элита страны. Без нее полноценное развитие государства невозможно. Для Беларуси, выбравшей инновационный путь развития, важно не только вырастить, но и поддержать таланты. К слову, по числу золотых медалей на международных олимпиадах Беларусь идет в ногу с Россией и значительно опережает Украину. Наша республика входит в десятку стран – победителей-олимпиад.

Их успехи – это успехи нашей системы образования, системы поддержки одаренных учащихся, а значит - и выбранной стратегии развития, - говорят преподаватели. Победители олимпиад сегодня востребованы во всех областях науки и техники.

Произнося заключительное слово, глава государства, поблагодарил молодые таланты за трудолюбие, энтузиазм и преданность призванию. Президент пожелал им новых открытий и побед. Ведь их победы, это победы всей страны.