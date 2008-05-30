В армию на каникулы отправились 15 мозырских школьников

Парни из числа трудновоспитуемых приобщаются к воинской дисциплине в 4-ой патрульной роте войсковой части 55-25 МВД Республики Беларусь.

За две недели воспитанники военно-патриотического лагеря не только изучат основы военного искусства, но и познакомятся с библейскими заповедями.

С построения на плацу будут начинаться первые 18 дней летних каникул для пятнадцати мозырских школьников. Первые дни привыкания к военной дисциплине уже позади. Ребята, каждый из которых "на гражданке" на особом счету в инспекции по делам несовершеннолетних, приняли правила предложенной игры.

Силой здесь никого не держат. Организаторы постарались сделать лагерь прежде всего интересным для самих воспитанников. Помимо общей физической подготовки их заинтересовали изучением основ рукопашного боя.

Лагерь в Мозыре работает третий год. Говоря о результатах организаторы не лукавят: 100%-го исправления достичь пока не удаётся, но большинство воспитанников всё же пересматривают свои взгляды на жизнь. Нынешний призыв психологи называют самым трудным из трёх, а поэтому и подходы пытаются найти новые.

Кстати, планируется, что ребята побывают и в Юровичском мужском монастыре. Вот такой союз армейской дисциплины и христианского милосердия в деле воспитания юных граждан.

