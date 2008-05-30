Станция метро "Октябрьская" закроется на реконструкцию 9 июня нынешнего года

Все работы здесь завершатся до 1 сентября, хотя проектные сроки первоначально составляли не менее 5 месяцев.

Городскому бюджету этот капитальный ремонт обойдётся в 15 миллиардов рублей, причём большая часть денег - 12 миллиардов - пойдёт на покупку эскалаторов и оборудования. Работать строители будут круглосуточно без выходных. Они заменят три старые ленты эскалатора четырьмя новыми.

Введенный ранее лимит на количество поездок по одному проездному в минском метро будет отменен. Это компенсация пассажирам за неудобства, связанные с закрытием станции метро «Октябрьская». Кроме того, по проспекту Независимости от Института культуры до станции "Площадь Победы" начнет курсировать бесплатный 33-ий автобус. Напомню, что работы под землей начнутся уже 9 июня. И продлятся до 1 сентября. Закуплены 4-ре новых эскалатора, которые и установят на переходе к Купаловской. Весь строительный процесс по проектным срокам должен длиться 5 месяцев, но белорусские специалисты обещают уложиться в три. Между тем, станция метро "Купаловская" продолжит свою работу в обычном режиме. Входы со стороны универсама "Центральный" и театра имени Янки Купалы перекрыты не будут.

В корне решить проблему с пересадочными узлами в столичном метро удастся лишь к 2017 году. К этому времени построят первый участок третьей линии, на которой будет еще две станции для пересадки пассажиров. Новая ветка соединит южную и северную части столицы: от улицы Кижеватова через новый район "Минск-сити", железнодорожный вокзал, улицу Богдановича. Протяженность всей третьей линии - 18 км, а количество станций – 14. А к 2025 году столичную подземку пополнят еще полсотни новых станций.