В Мозыре стихия едва ни уничтожила старинное здание, простоявшее более двух столетий

Проливные дожди спровоцировали смещение грунта у здания Кафедрального собора Туровской епархии, что привело к проседанию подпорной стены укрепляющей фундамент памятника архитектуры 18-го века.

При этом само здание храма не пострадало. Двухбашенная трёхнефная базилика Святомихайловского собора - единственный в регионе памятник позднего барокко, дошедший до наших дней в первозданном виде.

Правда, 250 лет назад никто не предусмотрел, что в 20-ом веке песчаный холм, на склоне которого построен храм, обрастёт жилыми домами, а у стен здания советские строители проложат теплотрассу. Но к чести зодчих прошлого, движение грунта, вызванное сильным ливнем, серьёзных повреждений не нанесло.

Крипта Святомихайловского собора практически не изменилась с 18-го века, когда здесь во времена монахов Бернардинцев была усыпальница богатейшего на Полесье рода Аскерков и Почтенный возраст сооружения выдают лишь трещины на стенах. Но появились они не сегодня - поставленные год назад реставраторами маячки показывают, что за это время изменений в конструкции не произошло.

За два с половиной века генеральная реконструкция так и не коснулась стен храма. Хотя, на это были все основания. Сейчас по оценкам специалистов, устойчивости храма ничего не угрожает. И все же принято решение забетонировать площадку возле церкви.