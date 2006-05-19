Забронировать билеты в Польшу и Чехию можно через Интернет

"Минсктранс" ввел новую услугу для пассажиров - бронирование билетов на автобусные рейсы международного сообщения через Интернет. Заказ этих проездных документов можно оформить в шесть городов: Варшаву, Белосток, Прагу, Краков, Лодзь и Вроцлав. По остальным международным маршрутам продажа билетов осуществляется обычным способом - по наличию свободных мест.

Кроме того, на форуме сайта столичного предприятия "Минсктранс" можно сообщить о замеченных недостатках, а также внести свои предложения по улучшению новой услуги.