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Забронировать билеты в Польшу и Чехию можно через Интернет

19 мая 2006 13:42
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"Минсктранс" ввел новую услугу для пассажиров - бронирование билетов на автобусные рейсы международного сообщения через Интернет. Заказ этих проездных документов можно оформить в шесть городов: Варшаву, Белосток, Прагу, Краков, Лодзь и Вроцлав. По остальным международным маршрутам продажа билетов осуществляется обычным способом - по наличию свободных мест. 
Кроме того, на форуме сайта столичного предприятия "Минсктранс" можно сообщить о замеченных недостатках, а также внести свои предложения по улучшению новой услуги.
# общество

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