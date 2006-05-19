Картошки минчанам хватит. До нового урожая

Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, в настоящее время на хранении в оптово-розничных базах столицы находится 3. 320 тонн картофеля и более 800 тонн других овощей, собранных в прошлом году. Этого запаса вполне достаточно, чтобы <дожить> до нового урожая. А на плодоовощную продукцию иностранного происхождения урожая прошлого года решением Мингорисполкома утверждены предельные розничные цены. Килограмм свежей белокочанной капусты будет стоить не более 1.550 рублей, моркови - 2.000 рублей, а репчатого лука - не более 1.650 рублей.