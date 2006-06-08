Юные спасатели учатся спасать и петь туристские песни

Минское городское управление МЧС открывает третий полевой лагерь "Юный спасатель" в урочище санатория "Аксаковщина". В двухдневном мероприятии участвуют дети и подростки - члены Белорусской молодежной организации спасателей-пожарных, клубов юных спасателей, а также учащиеся профильных классов школ.Участникам лагеря предстоит испытать себя в различных конкурсах. Они будут состязаться в ориентировании на местности, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему, устанавливать палатки, тушить пожар, преодолевать препятствия в эстафете. А в заключение, как и в любом подобном мероприятии, исполнят туристическую песню.