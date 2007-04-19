И с коляской не пройти, и "скорой" не проехать

На "горячую линию" телекомпании СТВ поступают сообщения о разбитых и непроходимых дорогах.

Минчане жалуются и на отремонтированные проезжие части - некачественные латки на асфальте и ямочный ремонт.

Темпы и качество текущих дорожных работ в столице оставляет желать лучшего. Надлежащий порядок должен быть наведен к 1 мая, а пока выполнено лишь 27%. Вдобавок до 6% отремонтированной проезжей части - производственный брак.

:На улице Якубовского заканчивается ямочный ремонт, однако состояние новых латок хуже спящих полицейских. И такая улица - не единственная. Денисовская, Купревича, Кузьмы Черного - ничуть не лучше. Автолюбители замечают дефекты дороги лучше любого технадзора. Из ямы на дороге - в яму автосервиса. Разбитая подвеска - одна из самых частых причин обращений на станции технического обслуживания.

Капитальный ремонт дорог проводится строго по утвержденному плану. Внеплановых работ - всего 5%. Дорожные службы при всем желании не могут уследить за состоянием всей проезжей части Минска. Однако ситуация в скором времени должна измениться. Теперь проблемные участки отслеживаются и через Интернет. Сообщение через форум официального сайта доходит до руководства Горремавтодора и удостаивается как минимум проверки и официального ответа.