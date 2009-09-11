Христианских школьниц обязали носить хиджаб

Как пояснил католический священник Хорхе Эрнандес, недавно изданный в секторе Газа закон предписывает ношение платка в школах и детских садах для всех девочек, независимо от вероисповедания.

Распоряжение о ношении хиджаба, принятое правительством партии ХАМАС, было передано во все государственные школы сектора Газа. Католических школ эта мера еще не коснулась, но они не смогут принять всех учеников-христиан. Несмотря на то, что христианское население Газы составляет 3 000 человек (ислам в секторе исповедует 1,5 миллиона), в школе при католическом приходе и в образовательных центрах Сестер Розария учатся в основном мусульмане.

Отныне перед поступлением в государственные школы католички должны показываться комиссии в длинной юбке и хиджабе, так государство контролирует их внешний вид. Только после этой проверки девочек принимают в школу.

Против закона о хиджабе выступила организация «Human Rights Watch», осуществляющая мониторинг соблюдения прав человека. Эта организация привлекла внимание к случаям, когда девочек-христианок не принимали в школу из-за несоответствующего, с точки зреня исламистов, внешнего вида. Одной из школьниц учитель даже дал пощечину в присутствии одноклассников, сообщает «Благовест-Инфо».