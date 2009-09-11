Иракского «ботинкометателя» одарят невестой в золоте и домом

Палестинский шейх Ахмед Джовда решил щедро одарить иракского журналиста Мунтазера аль-Зайди, который прославился броском своих ботинок в президента США Джорджа Буша.

Джовда пообещал, что пришлет аль-Зайди юную девушку из своего клана, которая будет усыпана драгоценностями и золотом. По его мнению, она может стать потенциальной невестой для журналиста. «Очень много палестинок хотят выйти замуж на Мунтазера», - заявил 75-летний шейх.

Между тем работодатель аль-Зайди - египетская телекомпания «Аль-Багдадия» - в течение всего времени, пока журналист находился под стражей, начисляла ему зарплату. Более того, владелец компании купил ему двухэтажный дом с четырьмя спальнями в фешенебельном районе Багдада.

По словам брата аль-Зайди, принц Катара предложил оплатить медицинскую страховку журналиста, а бизнесмен из Саудовской Аравии был готов купить знаменитые ботинки Мунтазера за $10 млн. - однако обувь конфисковали иракские следователи. Брат журналиста добавил, что ему ежедневно звонят люди и предлагают деньги в качестве поддержки.

Как ожидается, Мунтазера аль-Зайди освободят 14 сентября. Он провел в тюрьме девять месяцев, хотя за нападение на Буша был приговорен к трем годам лишения свободы. Журналисту дважды сокращали срок наказания: в первый раз за отсутствие судимостей, а во второй - за примерное поведение.

Ставший знаменитым инцидент произошел 14 декабря 2008 года на пресс-конференции в Багдаде. Аль-Зайди по очереди кинул в президента США свои ботинки в знак протеста против вторжения американских солдат в Ирак. Буш оба раза увернулся. Поступок аль-Зайди вызвал широкую поддержку в арабском мире и принес ему славу героя, передает БЕЛТА.