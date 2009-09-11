Детей-сирот в столице стало меньше

За последние годы семьями обзавелись более двухсот маленьких минчан.

К родителям вернулись около 60% из них. Таков промежуточный итог выполнения восемнадцатого декрета.

Основная мера воздействия на нерадивых родителей – обязательное трудоустройство. Чтобы дать возможность вернуть долг детям и государству, их оформляют на работу на столичные предприятия.

Применяют и психологическое воздействие. К примеру, в Пинском районе запретили продавать алкоголь обязанным лицам. Более того, на их фотографии можно полюбоваться в вино-водочном отделе.

- Пусть это отложится на бессознательном рефлекторном уровне: что это нельзя, что это зло, что это яд и смерть. Что не дай бог я буду этим заниматься - буду такой же опухший, как человек на этой фотографии, -рассказывает Валерий Мелешко, старший инспектор по особым поручениям управления профилактики МВД Республики Беларусь.

- Всегда говорят: болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому если человек пил не один десяток лет и был лишен родительских прав, его семье помочь очень сложно. Тогда применяется мера административного ареста: все обязанные лица находятся в закрытых учреждениях и ежедневно вывозятся на работу, - говорит Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома.