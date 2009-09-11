Нерадивых родителей отправят на кладбища и свалки

Нерадивых родителей в Минске отправят работать на кладбища и мусорные свалки.

- Если их не устраивают хорошие места и вакансии в Минске, значит, пусть копают ямы и разбирают мусор, - заявила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома Елена Герасименко.

В настоящее время в Минске более 3 тыс. родителей обязаны возмещать государству расходы на воспитание детей. Сейчас они восполняют в бюджет около 86% затрат. Государство оказывает всяческую помощь в трудоустройстве таких горе-родителей. В Беларуси существует перечень организаций для трудоустройства обязанных лиц. Он включает в себя около 7 тыс. предприятий различных форм собственности, сообщает БЕЛТА.