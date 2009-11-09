140 наций и 25 вероисповеданий в Беларуси

А.Лукашенко встретился с представителями религиозных конфессий. Они прибыли в Минск для участия в международной конференции «Христианско-иудейский диалог».

- Проводимая в Беларуси этноконфессиональная политика – залог гражданского мира и согласия в обществе,- подчеркнул на встрече глава государства.

Глава государства рассказал иностранным гостям о белорусской модели отношений церкви и власти. Подчеркнув при этом, что наши законы не допускают никакой дискриминации по расовым, национальным или религиозным признакам.

Александр Лукашенко:

-Думается, не случайно такая конференция проходит сегодня в Минске. Ведь наша страна на протяжении своей истории никогда не была инициатором национальных войн и религиозных конфликтов. Здесь столетиями добрыми соседями жили христиане, иудеи, мусульмане. Уникальный исторический опыт научил наших людей понимать и принимать друг друга. Сегодня Беларусь является общим, спокойным и уютным домом для представителей 140 наций и 25 вероисповеданий.

Представитель Папы Римского вручил от имени его Святейшества Бенедикта 16 памятную медаль белорусскому Президенту. Кардинал Вальтер Каспер также передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Папы Римского. А главный раввин репатриантов иерусалимского раввината Иуда Гордон произнес специальное благословение, принятое у иудеев во время встречи короля или главы государства.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси:

- Очевидно, что Беларусь стала местом регулярных встреч и весьма продуктивного диалога мировых религиозных лидеров. Это связано с особой исторической миссией Беларуси, которая является перекрестком культур и религий в самом широком смысле этого понятия.

Вальтер Каспер, Кардинал, председатель Папского совета по содействию христианскому единству:

- Имею честь передать Вам наилучшие пожелания от его святейшества – Папы Бенедикта XVI. Он дал мне свое личное благословение. Я уже второй раз приезжаю в Беларусь, и я рад возможности встретиться с Филаретом. Мы развиваем хорошие отношения между католической и православной церквями.



Конференция «Христианско-иудейский диалог» - первая в Беларуси международная научная конференция по диалогу христианства и иудаизма.

Организована она по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, и открылась сегодня – в международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.

В Минск приехали служители православной, католической и протестантских церквей из Беларуси, Ватикана, России, Германии, Италии, Швейцарии, США и Канады, представители различных направлений иудаизма – из Украины и Израиля.