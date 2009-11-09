Проект белорусского Диснейленда

На Белорусском инвестиционно-экономическом форуме, который пройдет в Минске 12-13 ноября, Минская область представит проект строительства белорусского Диснейленда.

Рассматриваются два варианта размещения парка развлечений: на берегу Дубровского водохранилища вблизи спорткомплекса «Раубичи и южнее горнолыжного комплекса «Силичи».

Аналогов подобному центру развлечений, где нашли бы себе занятие по интересам и стар и млад, в Беларуси нет. Он предполагает зоны для экстремального, детского и семейного отдыха. Разнообразные аттракционы (американские горки, гоночная трасса, аквапарк, дом привидений) особенно привлекут подростков.

В составе комплекса также гостиница, рестораны, бары, кафе, клубы, амфитеатр. Территорию парка развлечений украсят светомузыкальные фонтаны, цветочные клумбы, скульптурные композиции. Все зоны будет связывать кольцевая железная дорога, набережную оборудуют причалом, прибрежными зонами отдыха. Ожидаемая посещаемость развлекательного центра - 1,8 млн. человек в год, передает БЕЛТА.

Александр Волович, главный архитектор Минской области:

Белорусский Диснейленд не будет точной зарубежной копией. Его концепция основана на русских и белорусских сказках, национальных традициях. Наряду с развлекательными будут проводиться воспитательные, образовательные мероприятия.