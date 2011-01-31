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Хозяйственные суды Беларуси будут содействовать примирению сторон

31 января 2011 06:34
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Соответствующие поправки внесены в закон о совершенствовании хозяйственного судопроизводства.

Примирительная процедура выгодна не столько судам, сколько самим спорящим сторонам, поскольку позволяет сохранить деловую репутацию и сократить издержки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Более того, если стороны решат заключить мировое соглашение, с них будет взыскана только половина суммы госпошлины.

Виктор Каменков, председатель Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь:
По сути, на всех стадиях мы будем пытаться стороны примирить. Это нужно не столько нам, хозяйственным судам, сколько спорящим сторонам. Потому что сохранение деловых отношений в экономике очень важно.

# общество

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