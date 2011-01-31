Национальная авиакомпания «Белавиа» пока не отменяет рейсы в Египет

Речь – о чартерных вылетах в города-курорты, куда полеты осуществляются по заказам туристических компаний.

Тем временем, число жертв пятидневных беспорядков в Египте возросло до 150 человек. Более двух тысяч пострадало. В стране по-прежнему действует комендантский час. Однако взять под контроль все районы солдатам пока не удается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По информации, предоставленной нам посольством Беларуси в Египте, белорусских граждан среди пострадавших нет.