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Национальная авиакомпания «Белавиа» пока не отменяет рейсы в Египет

31 января 2011 06:29
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Речь – о чартерных вылетах в города-курорты, куда полеты осуществляются по заказам туристических компаний.

Тем временем, число жертв пятидневных беспорядков в Египте возросло до 150 человек. Более двух тысяч пострадало. В стране по-прежнему действует комендантский час. Однако взять под контроль все районы солдатам пока не удается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По информации, предоставленной нам посольством Беларуси в Египте, белорусских граждан среди пострадавших нет.

# общество

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