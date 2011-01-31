31 января в Нью-Йорке Беларусь озвучит свою позицию по одной из ключевых программ ООН: в области народонаселения

Сокращенно ЮНФПА. Она занимается обеспечением равных прав мужчин, женщин и детей на здоровую и полноценную жизнь, содействует странам в разработке программ, направленных на уменьшение бедности, улучшение качества образования.

На сессию в штаб квартиру ООН съедутся все участники ЮНФПА, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Фактически они дадут оценку ее работе.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Белорусские представители озвучат подходы Беларуси к оптимизации оперативной деятельности системы ООН и концентрации финансовых ресурсов на наиболее важных направлениях. Среди таких направлений – содействие странам в ликвидации последствий стихийных бедствий, наращивание потенциала государств в реализации национальных стратегий развития, управление природоохранной деятельностью, укрепление местного самоуправления.