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31 января в Нью-Йорке Беларусь озвучит свою позицию по одной из ключевых программ ООН: в области народонаселения

31 января 2011 06:21
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Сокращенно ЮНФПА. Она занимается обеспечением равных прав мужчин, женщин и детей на здоровую и полноценную жизнь, содействует странам в разработке программ, направленных на уменьшение бедности, улучшение качества образования.

На сессию в штаб квартиру ООН съедутся все участники ЮНФПА, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Фактически они дадут оценку ее работе.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Белорусские представители озвучат подходы Беларуси к оптимизации оперативной деятельности системы ООН и концентрации финансовых ресурсов на наиболее важных направлениях. Среди таких направлений – содействие странам в ликвидации последствий стихийных бедствий, наращивание потенциала государств в реализации национальных стратегий развития, управление природоохранной деятельностью, укрепление местного самоуправления.

# общество

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