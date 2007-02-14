Здоровое питание - здоровые дети

В детских садах и школах появятся повара детского питания.

Первый выпуск таких специалистов Минское профессионально-техническое училище № 221 кулинарии готовит уже в конце февраля. Юные повара удивляли своим мастерством государственную экзаменационную комиссию.

Среди двадцати семи без пяти минут специалистов по детскому питанию в основном преобладают девушки. И это не удивительно. Будущие мамы, как никто другой, понимают важность выбранной профессии. Однако парни пальму первенства в кулинарии уступать не собираются.

Эстетика, психология, технология приготовления блюд детского питания. За полтора года обучения эти предметы юные кулинары выучили досконально. Однако в школьные столовые они пойдут работать не только с теоретическими знаниями. Неоднократно ребята проходили практику на комбинатах школьного питания.

Врачи доказали, что правильное питание - основа развития детского организма. Поэтому оно должно быть разнообразным и сбалансированным.

"Эти специалисты глубже изучают калорийность, закладку продуктов, состав жиров, белков и углеводов. Конечно, они для детей приготовят намного лучше, чем обычный повар", - говорит мастер производственного обучения Минского профессионально-технического училища № 221 кулинарии Галина Размыслович.

Рецепт этих блюд предельно прост. Вкусные свежие продукты, знания по их приготовлению, любовь к кулинарному искусству и главное, частичка души мастера. Юные кулинары уверены: этот рецепт в детских садах и школах оценят по достоинству.