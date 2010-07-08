Химик-самоучка из Жлобина получил 13 лет за сбыт синтетической марихуаны

За почти килограмм самодельного вещества он хотел выручить около семи тысяч долларов. Специальную лабораторию наркодилер оборудовал в нежилом доме. Сырье химик-самоучка купил в аптеке, инструменты привез из России, а рецепт зелья нашел в интернете.

Когда житель Жлобина попытался сбыть партию сильнодействующего психотропного вещества, первая версия оперативников была – новый международный наркоканал. Об этом говорили и объемы и качество товара. Делец предложил партию до трех килограмм. А это более 20 тысяч долларов.

Но задержали наркоторговца уже на первом кило. А еще через пару часов оперативники выехали на родину дельца – в деревню Поболово Рогачевского района. Не имея специального образования, но имея желание хорошо заработать, молодой человек самостоятельно наладил лабораторное производство наркотика прямо в отчем доме.

Юрий Маркевич начальник Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома:

– Через интернет он узнал рецепт, который был достаточно простой, там же узнал, где можно приобрести химическо-лабораторное оборудование, соответствующие компоненты, прекурсоры. С его слов, все это он купил в Москве, привез, оборудовал лабараторию.

В подпольной лаборатории оперативники нашли более 20 ингредиентов для производства JWH-018 и большие запасы мать-и-мачехи. Ее наркоделец покупал в аптеке. Лекарственная трава после пропитки наркотическим раствором превращалась в готовый товар. Так называемая «синтетическая марихуана» вызывает привыкание в течении довольно короткого времени и не имеет ничего общего со своим растительным прототипом.

Недалеко от лаборатории оперативники обнаружили еще один килограмм наркотика, закопанный в землю. Теперь ближайшие 13 лет химик-самоучка проведет за решеткой.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.