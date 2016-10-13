Прямой эфир

Отопление в административных зданиях Минска включат 13 октября

13 октября 2016 05:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Теплый ответ холодной погоде. 13 октября батареи станут горячими в общественных и административных зданиях Минска. Такое решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

Минувшей ночью на большей части страны наблюдались заморозки. Местами – до минус 4 градусов.

Напомним, отопительный сезон стартовал еще на прошлой неделе. В первую очередь потеплело в детских садах, школах, больницах, библиотеках. А с 10 октября градус повысился и в квартирах. И, как рапортуют энергетики, к этому моменту основные работы по подключению к отоплению жилфонда уже завершены, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Отопительный сезон

Другие новости рубрики

Все новости
В преддверии Дня матери в Минске наградили орденами 28 женщин
12 октября 2016 18:15

В преддверии Дня матери в Минске наградили орденами 28 женщин

Чем 12 октября удивили гостей конкурса работники минских служб питания?
12 октября 2016 18:07

Чем 12 октября удивили гостей конкурса работники минских служб питания?

Ивану Титовцу 12 октября исполнилось 80 лет
12 октября 2016 17:54

Ивану Титовцу 12 октября исполнилось 80 лет