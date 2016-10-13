Отопление в административных зданиях Минска включат 13 октября

Новости Беларуси. Теплый ответ холодной погоде. 13 октября батареи станут горячими в общественных и административных зданиях Минска. Такое решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

Минувшей ночью на большей части страны наблюдались заморозки. Местами – до минус 4 градусов.

Напомним, отопительный сезон стартовал еще на прошлой неделе. В первую очередь потеплело в детских садах, школах, больницах, библиотеках. А с 10 октября градус повысился и в квартирах. И, как рапортуют энергетики, к этому моменту основные работы по подключению к отоплению жилфонда уже завершены, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.