Грозы, ливни, град и понижение температуры: на следующей неделе в Беларуси ожидается ухудшение погоды

Новости Беларуси. Природные капризы придут и в Беларусь. После жарких выходных нашу страну ожидает очередное ухудшение погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Природные капризы придут и в Беларусь. После жарких выходных нашу страну ожидает очередное ухудшение погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, уже на 24 июля синоптики обещают понижение температуры, грозы и ливни. А в отдельных районах – сильный град. Из-за шквалистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности.