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Грозы, ливни, град и понижение температуры: на следующей неделе в Беларуси ожидается ухудшение погоды

23 июля 2017 10:28
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Новости Беларуси. Природные капризы придут и в Беларусь. После жарких выходных нашу страну ожидает очередное ухудшение погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грозы, ливни, град и понижение температуры: на следующей неделе в Беларуси ожидается ухудшение погоды-1

Так, уже на 24 июля синоптики обещают понижение температуры, грозы и ливни. А в отдельных районах – сильный град. Из-за шквалистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

# общество # Погода в Беларуси

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