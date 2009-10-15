Гриппу дадут отпор

К середине октября все регионы Беларуси будут обеспечены вакцинами против сезонной хвори.По словам специалистов, уже закуплено необходимое количество доз. Сейчас они проходят проверку на качество. В нынешнем году только за счет средств республиканского бюджета закуплено более шестисот тысяч доз вакцин против гриппа. Иммунизации в первую очередь подлежат лица группы высокого риска. Однако в нынешнем году из-за случаев гриппа A H1N1 дополнительно будут привиты дети в детских садах, школах и работники, контактирующие с большим количеством людей.