Первые соревнования прошли в 1976-м – рассказываем необычные факты о турнире по гандболу «Стремительный мяч»

«Стремительный мяч» – это турнир с характером. Впервые соревнования прошли еще в 1976 году в Советском Союзе по инициативе газеты «Советский спорт». В суверенной Беларуси их возродили в 2007-м при поддержке Президентского спортивного клуба. С тех пор ежегодно десятки команд со всех регионов страны съезжаются в Минск, чтобы показать себя и, возможно, сделать первый шаг на пути к гандбольному Олимпу.

Василий Левчук, старший тренер – начальник Национальной команды Беларуси по гандболу:

На современном этапе «Стремительный мяч» мы начали проводить с 2007 года. Это была инициатива организаторов, в первую очередь, Президентского спортивного клуба, Министерства спорта и туризма, Белорусской федерации гандбола. Уже на протяжении 19 лет мы каждый год проводим это мероприятие, оно не только существует, но и процветает. Проводили в чуть-чуть другом формате, где участвовали у нас команды сборных областей и города Минска. А сейчас каждое спортивное учреждение, которое культивирует вид спорта, может заявиться и участвовать в этих соревнованиях.