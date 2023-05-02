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Гомельской, Витебской и Могилёвской областям осталось засеять 3-8% площадей

02 мая 2023 11:05
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Новости Беларуси. В условиях мировой нестабильности и повсеместной нехватки продуктов питания обеспечить продовольственную безопасность страны – задача номер один. А потому посевной кампании в Беларуси – повышенное внимание. Аграрии используют каждый теплый день, чтобы поскорее справиться с поставленными задачами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельской, Витебской и Могилёвской областям осталось засеять 3-8% площадей-1

В основном процесс сдерживается из-за переувлажнения почвы. Тем не менее 98 % полей, отведенных под ранние яровые, зерновые и зернобобовые культуры, уже засеяны. В Брестской, Гродненской и Минской областях план выполнен на 100 %. А в Гомельском, Витебском и Могилевском регионах остались неохваченными от трех до восьми процентов площадей. В 2023 году под ранние культуры отведено более 650 тысяч гектаров полей. Также активно идет сев гречихи, проса, льна, овощных культур, кукурузы и картофеля.

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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