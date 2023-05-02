МВД Литвы: режим ЧП на границе с Беларусью будет отменён

Напомним, режим ЧП был введен литовскими властями 10 ноября 2021 года из-за обострения ситуации с мигрантами. Первоначально он действовал лишь в пограничных районах, однако затем был распространен на всю территорию страны. Осенью 2022 года он был вновь сужен до приграничной зоны. Последний раз режим продлевался в марте. Вместе с тем в Литве остается в силе режим экстремальной ситуации с миграцией. Он дает возможность силовикам вытеснять мигрантов на территорию соседних стран.