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МВД Литвы: режим ЧП на границе с Беларусью будет отменён

02 мая 2023 11:00
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Литва отменяет режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Об этом сегодня, 2 мая, сообщило МВД страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВД Литвы: режим ЧП на границе с Беларусью будет отменён-1

Напомним, режим ЧП был введен литовскими властями 10 ноября 2021 года из-за обострения ситуации с мигрантами. Первоначально он действовал лишь в пограничных районах, однако затем был распространен на всю территорию страны. Осенью 2022 года он был вновь сужен до приграничной зоны. Последний раз режим продлевался в марте. Вместе с тем в Литве остается в силе режим экстремальной ситуации с миграцией. Он дает возможность силовикам вытеснять мигрантов на территорию соседних стран.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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