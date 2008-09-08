Цветочные букеты ко Дню рождения подготовили минчане родному городу

Какие из них самые красивые – стало известно по итогам конкурса на лучшее благоустройство Минска.

Лучшее цветочное оформление балкона, двора и фонтана – номинаций было порядка 10. Осенью цветочные клумбы теряют свойства запаха. Что женское счастье в цветах, Людмила Сергеевна поняла только на пенсии. Теперь они не только на окне ее квартиры, но и за окном. В ее цветочной композиции около 200 видов растений. Причем таких, которые в букет не соберешь. Так клумба "дожила" не только до осени, но и до победы в городском конкурсе на лучший благоустроенный двор.

По достоинству двор по улице Газеты Правды, 46 – оценили и местные жители. С детьми здесь гуляют и в то же время призывают – не топтать.

Что видно жильцам столичных домов – то не всегда в поле зрения минских водителей. Зато в поле и даже в газоне уличных откосов. Цветочная композиция с белорусским колоритом – лучшая по итогам конкурса.

По этому поводу две славянские барышни и бросились в пляс прямо на улице. Пускай красные сарафаны и широкие корзинки в начале осени слегка усохли – впечатление ценителей цветочного дизайна осталось ярким. Бегония грацелис, тагетис и агераттум. Непростые названия растений объединили в цветник со вкусом.

Пожинали плоды собственного энтузиазма сегодня в Мингорисполкоме. Победителям смотра-конкурса "Лучшее благоустройство" вручили заслуженные дипломы 1, 2 и 3 степени. Самым урожайным стал Советский район. В канун праздника – минчане подготовили родному городу букет. И не заметили, как сами превратили его в яркий цветочек на карте Беларуси.

