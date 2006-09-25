Озеленим родной город!

Сегодня мэр Минска Михаил Павлов в очередной раз призвал горожан не ждать, пока красоту вокруг их дома наведет <Зеленстрой>, а самостоятельно браться за дело. В частности, активно подключиться к осенней посадке деревьев.

В настоящее время во всех районных <Зеленстроях> активно готовятся к осенней посадке деревьев. Работы начнутся в октябре. Сажать будут липы, ясени и каштаны. Специалисты считают, что они хорошо очищают воздух от автомобильных выхлопов и неплохо приживаются в городской среде.

:Сделать так, чтобы все без исключения столичные улицы утопали в зелени - забота не только <Минскзеленстроя>, но и всех горожан. В былые времена благоустройство столицы велось на общественных началах. В истории послевоенного Минска можно найти немало примеров, когда люди сутками добровольно трудились на восстановлении города. На главном столичном проспекте они посадили первую после войны аллею. 25-летние липы символизировали месяц освобождения Минска - липень. Через некоторое время, в 1949 году, пышные кроны зазеленели и на окраинах. Благоустройство Минска нужно было провести в сжатые сроки. Аллеи и скверы закладывали в каждом уголке столицы. Чтобы как можно быстрее придать ей вид цветущего и зеленого города, из питомников привозили не маленькие саженцы, а пятиметровые деревья вместе с комом земли. В 1951 году высокие стройные ряды деревьев украсили улицы Сверлова и Ленина, Комсомольскую и Володарского. Надо сказать, что насаждения эти не самые старые в городе. В Лошицком парке можно отыскать деревья, которые пережили бомбежки и взрывы. Каждое хранит свою вековую историю.

Самые интересные экземпляры Лошицкого парка собраны прежним хозяином усадьбы Евстафием Любанским. Сейчас благодаря ему здесь растет маньчжурский орех, сибирская пихта, магнолия. О многих деревьях бытуют легенды.

Евгений Терехов прикладывает все силы, чтобы сохранить этот природный уголок. Благо, в своих стремлениях он не одинок. На помощь приходят минские школьники, которые постоянно участвуют в акциях по благоустройству Лошицкого парка.

Стройные стволы и пышные кроны - свидетельство того, что прижились саженцы хорошо. А значит и супругам обеспечена счастливая и благополучная жизнь. Идея создания аллеи пришлась по душе не только молодоженам, но и городским властям. Это именно тот случай, когда приятное удалось совместить с полезным. А если бы в Минске появились еще и аллеи выпускников, рабочих или бизнесменов, мечта властей про город-сад наконец стала бы реальностью.