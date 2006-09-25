Полоцк переживает настоящий туристический бум

В городе побывало около 160 тысяч гостей. Посмотреть действительно есть на что. Главная достопримечательность исторического центра - Софийский собор, который привлекает не только древней архитектурой.Ежегодно в храме проходят фестивали старинной и современной органной музыки. Интересны для туристов и другие музеи города. Некоторые специально приезжают в Полоцк, чтобы посетить знаменитый дом белорусского книгопечатания. Он, как и другие достопримечательности города, включен в состав Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.