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Госстандарт Беларуси определил сроки обязательной сертификации новых видов услуг

25 августа 2006 14:54
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В частности, согласно постановлению с января 2007 года, обязательной сертификации подлежат услуги по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры.

С   1   апреля  вводится   обязательная сертификация  услуг  прачечных. С 1 июня будет  обязательной  сертификация услуг по ремонту  электробытовых машин  и  приборов, с 1 ноября - услуг  по  изготовлению мебели по индивидуальным заказам населения, выполняемых по эскизам и чертежам заказчика. С  1  июля  вводится  обязательная сертификация  услуг  по  ремонту  средств  электросвязи   бытового назначения.

Кроме того, с 1 марта 2007 года вводится обязательная сертификация  штукатурных  сухих  защитно-отделочных  смесей   для наружной   отделки,  растворных  сухих  облицовочных  смесей   для наружных  и внутренних работ, растворных сухих штукатурных  смесей для    наружных   работ,   клеевых   составов   для    наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки.

В   то   же  время,  планируется исключить из перечня  обязательной  сертификации  - электрические медицинские  аппараты для  медицинских  учреждений, стоматологические  установки и солярии,  так  как  безопасность  и качество данного оборудования тщательно контролируется Минздравом.

# общество

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