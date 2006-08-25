Госстандарт Беларуси определил сроки обязательной сертификации новых видов услуг

В частности, согласно постановлению с января 2007 года, обязательной сертификации подлежат услуги по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры.

С 1 апреля вводится обязательная сертификация услуг прачечных. С 1 июня будет обязательной сертификация услуг по ремонту электробытовых машин и приборов, с 1 ноября - услуг по изготовлению мебели по индивидуальным заказам населения, выполняемых по эскизам и чертежам заказчика. С 1 июля вводится обязательная сертификация услуг по ремонту средств электросвязи бытового назначения.

Кроме того, с 1 марта 2007 года вводится обязательная сертификация штукатурных сухих защитно-отделочных смесей для наружной отделки, растворных сухих облицовочных смесей для наружных и внутренних работ, растворных сухих штукатурных смесей для наружных работ, клеевых составов для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки.

В то же время, планируется исключить из перечня обязательной сертификации - электрические медицинские аппараты для медицинских учреждений, стоматологические установки и солярии, так как безопасность и качество данного оборудования тщательно контролируется Минздравом.