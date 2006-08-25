В Минском духовном училище открылось заочное отделение

Обязательное требование ко всем поступающим - получение благословения правящего архиерея и рекомендации своего приходского священника.

А для поступающих на заочное отделение дополнительное требование - наличие базового музыкального образования. Кроме того, абитуриенты сдают вступительный экзамен по церковному чтению и пению.

Всего в этом году в училище принято 13 человек. Принимаются абитуриенты не старше 35 лет. Минское духовное училище - специальное духовное учебное заведение, подготавливающее специалистов церковного пения для Белорусской православной церкви. За эти годы здесь подготовлено более 300 специалистов в области церковного пения.