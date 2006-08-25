67 туроператоров могут лишиться лицензии

Министерство туризма и спорта в течение ближайших 20 дней рассмотрит вопрос об аннулировании лицензий у турфирм, которые в первом полугодии 2006 года не занимались развитием въездного туризма.

Напомним, что до 20 августа все белорусские турфирмы должны были предоставить отчеты о приеме иностранных туристов за пол года.

На 1 августа в Беларуси работали 474 турфирмы, информацию представили 357 туроператоров. Из них - 21 субъект хозяйствования представил объяснения причин невыполнения требований министерства.

16 туроператоров направили незаполненные отчеты по графе "данные об иностранных туристах, посетивших Республику Беларусь", и на этом основании были зачислены в список нарушителей.

Таким образом, 133 туроператора не оказывали услуги по приему иностранных туристов. Окончательное решение об аннулировании лицензий примет коллегия министерства.