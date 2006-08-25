Дети, родители, бабушки и дедушки "штурмуют" столичный дворец детей и молодежи

25 августа в Минске - первый день набора в секции, кружки и клубы. В Минском государственном дворце детей и молодежи - самом крупном внешкольном учреждении стран СНГ и Европы, уже с утра было многолюдно.

Малыши и их родители, бабушки и дедушки пришли сюда, чтобы выбрать занятие по душе. Здесь предлагают 30 новых образовательных программ. Они предназначены для обучения детей в возрасте от 3 до 18 лет. Это психологические тренинги, практикумы по туризму, основы безопасного существования и многое другое.

Для родителей разработаны курсы профессионального обучения. Пока ребенок занимается в своем кружке по интересам, мамы и папы могут совершенствовать знания по информационным технологиям или практиковаться в лозоплетении, вышившке бисером или флородизайне.