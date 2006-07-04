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Госавтоинспекция отметила 70-летний юбилей

04 июля 2006 07:59
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Весь личный состав белорусской ГАИ 3 июля вышел на службу в белых рубашках и парадных кителях. Поздравления стражи дорожного порядка принимали прямо на рабочих местах. И не только от коллег, но и от главных <работодателей> - водителей автомобилей. Белорусской Госавтоинспекции сегодня  есть, чем гордиться. Повышается профессиональный уровень сотрудников, меньше людей гибнут в авариях. Совершенствуется и оборудование
 
Немалый вклад в общее дело вносит столичная Госавтоинспекция. Машин на улицах все больше, а аварийность - все меньше. При этом  начальник столичной госавтоиспекции Василий Бульбенков считает, что  статистика - не главное. Главное, чтобы сами водители осознавали, что безопасность дорожного движения  зависит и от них.
# общество

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