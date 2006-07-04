Выпускники Военной академии получили офицерские погоны

Выпуск в Военной академии всегда проходит в День Независимости Республики, по окончании военного парада - такова многолетняя традиция.

Более 670 молодых офицеров и 80 выпускников командно-штабного факультета в последний раз прошли торжественным маршем перед высшим руководством Министерства обороны и многочисленными гостями.



Современный этап жизни Военной академии Беларуси начался в 1995 году, - она стала правопреемников нескольких военных училищ. За это время выпущено более пяти тысяч офицеров, которые и поныне служат в рядах Вооруженных Сил страны, во имя ее безопасности и суверенитета.



Высшая честь для выпускников - получить дипломы из рук Министра обороны и услышать от него персональное напутствие. Этого удостаиваются лишь те, кто учился на <золотую медаль> или окончил магистратуру.

В белорусской армии немало офицерских династий. 30 июня Указом Президента страны Александра Лукашенко начальнику Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил Игорю Глоду присвоено звание <генерал-майор>. Так случилось, что в этот же день свое первое в жизни офицерское звание получил и его сын, теперь уже лейтенант Вячеслав Глод. Тоже стать генералом - это его программа-минимум.