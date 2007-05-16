Пять столичных рынков, среди которых - Червенский, Чижовский, "Курасовщина" и "Шабаны" готовятся к преобразованию. Пока они работают на временных условиях.

На территории столицы работают 22 городских рынка. На сегодня этого достаточно - считают городские власти. Из 12.300 - востребованы лишь 11.800. В общем объеме товарооборота рынки составляют 34%. Это значительно меньше, чем несколько лет назад. Оно и понятно - в городе как грибы после дождя растут супер- и гипермаркеты.



Первым в очереди на обновление - Червенский рынок. Проект его реконструкции уже согласовывается в городском Комитете архитектуры. Пора обновить и рынок "Шабаны". Пока он работает, но с ограниченным ассортиментом товаров. Планируется, что альтернативой ему станет торговый объект на улице Ростмисторва. Его построят в ближайшие два года. Под грифом "временно" работает и вещевой рынок "Динамо".

Городские рынки под строгим контролем городских властей. Нарушений фиксируется много: некоторые предприниматели не выполняют налоговое законодательство, санитарные нормы, есть вопросы по ценообразованию. Бороться с нерадивыми продавцами решили просто: два грубых нарушения и можно лишиться лицензии. То же самое ждет предпринимателя, если во время проверки торговая точка внезапно закрывается. Повышены требования и к руководству рынков. В Мингорисполкоме считают, что порядок в доме должен наводить, прежде всего, сам хозяин.

В будущем городские рынки планируется перепрофилировать. Их функция - продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

Пока положительным примером для остальных может служить Комаровский рынок. Он на сегодня, говорят специалисты, соответствует всем современным требованиям. Причем, на его реконструкцию не потрачено ни копейки бюджетных денег.