Японский Сендай - в Минске

Столица Беларуси встретила гостей из японского города-побратима. Практически целую неделю делегация из Страны восходящего солнца проведет на белорусской земле. Гости встретятся с руководством Мингорисполкома, посетят ряд белорусских предприятий, побывают в мемориальном комплексе "Хатынь", на Кургане Славы, познакомятся со старинными народными промыслами в музее "Дудутки". Также в рамках Дней в столице пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 35-летию установления побратимских связей между Минском и Сендаем.