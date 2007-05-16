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Японский Сендай - в Минске

16 мая 2007 13:55
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Столица Беларуси встретила гостей из японского города-побратима. Практически целую неделю делегация из Страны восходящего солнца проведет на белорусской земле. Гости встретятся с руководством Мингорисполкома, посетят ряд белорусских предприятий, побывают в мемориальном комплексе "Хатынь", на Кургане Славы, познакомятся со старинными народными промыслами в музее "Дудутки". Также в рамках Дней в столице пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 35-летию установления побратимских связей между Минском и Сендаем.
# общество

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