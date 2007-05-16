Пожилые зубры под прицелом

В Беларуси разрешили охоту на больных и старых животных для формирования здоровой популяции. Такое решение принимает специальная комиссия отдельно по каждому животному. Согласно утвержденным требованиям, разрешено отстреливать зубров, которым более 14 лет, а также больных, травмированных во время брачных боев особей. Одно убитое животное пополнит государственную казну на 8-10 тысяч евро. Именно столько будет стоить разрешение на отстрел. Чаще всего в нашу страну поохотиться на зубров приезжают состоятельные европейцы. При этом отстрел запрещён в национальных парках и разрешён только на особей, которые находятся в резервных стадах.