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Танцы ночью под открытым небом

16 мая 2007 10:41
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Молодёжные клубы и дискотеки отныне будут работать ночью только в закрытых помещениях. На открытых площадках танцы будут заканчиваться в 22:00. Соответствующая норма содержится в новом положении Правительства. Кроме того, несовершеннолетних подростков отныне не будут пускать в ночные клубы. Также вечеринки запрещено проводить в жилых помещениях. Данное Положение не распространяется на те увеселительные мероприятия, которые организуются учреждениями образования и оздоровительными лагерями на безвозмездной основе.
# общество

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