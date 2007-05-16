Танцы ночью под открытым небом

Молодёжные клубы и дискотеки отныне будут работать ночью только в закрытых помещениях. На открытых площадках танцы будут заканчиваться в 22:00. Соответствующая норма содержится в новом положении Правительства. Кроме того, несовершеннолетних подростков отныне не будут пускать в ночные клубы. Также вечеринки запрещено проводить в жилых помещениях. Данное Положение не распространяется на те увеселительные мероприятия, которые организуются учреждениями образования и оздоровительными лагерями на безвозмездной основе.