Витебская область лишилась балкона

В посёлке Октябрьский со второго этажа жилого дома упали массивные железобетонные балконные плиты ограждения.

Лишь по счастливой случайности жертв удалось избежать. В аварийном и предаварийном состоянии находятся большинство из балконов строений в посёлке. Когда будет производиться их замена, никто не знает. Зато теперь точно известно, что любоваться пейзажем с балкона далеко не безопасно.

Дому на улице Октябрьской в посёлке Октябрьский на днях исполнилось 25 лет. В живописном дворике жильцы вспоминали счастливые минуты новоселья. И вдруг - со второго этажа на землю рухнуло железобетонное ограждение балкона. Лишь по счастливой случайности в опасной зоне не было людей. Детали конструкции проржавели, и метал буквально порвался на месте сварочных швов. Такова официальная причина ЧП.

История о падающих балконах повторяется в области раз в два года. Последний обвал произошёл прямо над центральным Витебским загсом. Тогда градоначальники жёстко отреагировали на случившееся и, во всём доме появились новые балконы. Но уже в соседнем любоваться центральной улицей жителям приходится лишь через окно.

Валентине Быковой, хозяйке квартиры теперь уже без балкона, о посиделках на нем на время придётся позабыть. Страх перед достижением инженерной мысли пока не покинул женщину.

