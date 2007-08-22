Прямой эфир

Витебская область лишилась балкона

22 августа 2007 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В посёлке Октябрьский со второго этажа жилого дома упали массивные железобетонные балконные плиты ограждения.

Лишь по счастливой случайности жертв удалось избежать. В аварийном и предаварийном состоянии находятся большинство из балконов строений в посёлке. Когда будет производиться их замена, никто не знает. Зато теперь точно известно, что любоваться пейзажем с балкона далеко не безопасно.

Дому на улице Октябрьской в посёлке Октябрьский на днях исполнилось 25 лет. В живописном дворике жильцы вспоминали счастливые минуты новоселья. И вдруг -  со второго этажа на землю рухнуло железобетонное ограждение балкона. Лишь по счастливой случайности в опасной зоне не было людей. Детали конструкции проржавели, и метал буквально порвался на месте сварочных швов.  Такова официальная причина ЧП.

История о падающих балконах повторяется в  области раз в два года. Последний обвал произошёл прямо над центральным Витебским загсом. Тогда градоначальники жёстко отреагировали на случившееся и, во всём доме появились новые балконы. Но уже в соседнем любоваться центральной улицей жителям приходится лишь через окно.

Валентине Быковой, хозяйке квартиры теперь уже без балкона, о посиделках на нем на время придётся позабыть. Страх перед достижением инженерной мысли пока не покинул женщину.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 августа 2007 17:00

Победительница городского конкурса "Минский мастер-2007"

22 августа 2007 14:34

"Золото" по информатике

22 августа 2007 14:00

В центральных районах России бушуют торфяные и лесные пожары