Гонки инвалидов-колясочников из Беларуси, Литвы и Польши в Минске

Спортивный праздник прошел в столичном физкультурно-оздоровительном комплексе «Серебрянка».

Участники вышли на разные эстафеты: комбинированная 100-метровка, полоса препятствий и 5-ти километровый марафон. Никто из 50 человек с дистанции не сошел. Все успешно доехали до финиша. А самые быстрые и ловкие получили ценные призы.

Заезд был посвящен памяти Николая Колбаско, который будучи сам инвалидом-колясочником, оказал значительное влияние на развитие физкультуры и спорта среди инвалидов.

Владимир Потапенко, председатель общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:

Такие олимпиады являются начальным стартом для многих спортсменов-параолимпийцев.