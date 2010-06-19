Гимнастки из японского Синдая в Минске

Фэшн-выпускной в Национальной школе красоты Беларуси

Те, для кого внешность – это профессия, продемонстрировали умение держаться на сцене, позировать перед фото и телекамерами, актерское мастерство и вокальные данные. Желающих оценить способности моделей собрался целый зал.