Гимнастки из японского Синдая в Минске

Мария Макарова, тренер по художественной гимнастике:
В Минске они многому могут научиться.
Те, для кого внешность – это профессия, продемонстрировали умение держаться на сцене, позировать перед фото и телекамерами, актерское мастерство и вокальные данные. Желающих оценить способности моделей собрался целый зал.
В День Независимости свое мастерство традиционно продемонстрирует рота Почетного караула. Накануне вечером элитное подразделение репетировало синхронность движений в центре столицы.
В Минск с официальным визитом находится мэр Пекина. В составе китайской делегации — представители муниципального правительства и руководители крупных строительных компаний.
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