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Гимнастки из японского Синдая в Минске

19 июня 2010 10:03
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5 дней – мастер-классы от ведущих белорусских тренеров.

Мария Макарова, тренер по художественной гимнастике:
В Минске они многому могут научиться.

# общество # Фотофакт

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