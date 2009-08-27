Гомельская область – рекордсмен в уборке хлеба

Александр Грань и Валентин Соломахо закончили уборочную лидерами республиканского соревнования механизаторов.

38 дней и почти пять тысяч тонн хлеба .Такой весомый вклад внесли в закрома Гомельщины комбайнеры из Речицкого района. Регион в нынешнем году и сам рекордсмен: 1 миллион 76 тысяч тонн зерна – такой урожай здесь вырастили впервые.

Ещё вчера на поле комбайнеры записывали в свой актив очередные тонны зерна. А уже сегодня здесь тишина. На Гомельщине хлеб убран до последнего колоска.

Впервые за полтора месяца, признаётся комбайнер Валентин Соломахо, выспался вдоволь. Сегодня на работу - только к восьми. Последнюю тонну хлеба убрали вчера. На время уборочной домом для Валентина и Александра стала четырехколесная машина. Даже обедать иногда приходилось за рулем. Уборочная нынешнего года выдалась тяжелой - из за дождей. Но речицкие комбайнеры перед трудностями пасовать не привыкли.

- Хотелось бы больше. Если б погода не внесла свои коррективы, думаю, за 5 тысяч тонн перевалили бы. Всегда хочется больше. Не для того, чтобы звёзд с неба достать, а так - для себя в удовольствие поработать, - Александр Грань, комбайнер агрокомбината «Холмеч».

Они не просто экипаж, друзья - не разлей вода. Родились в одной деревне, на одной улице. Вместе играли за местную хоккейную команду и, как правило, никогда не проигрывали. На «золотых» полях им тоже сопутствует удача. В прошлом году речицкий экипаж по намолотам стал вторым в республике.

В нынешнем механизаторы снова рассчитывают на победу. Тысячу тонн в свой актив комбайнеры записали первыми в стране. И о своём достижении телеграммой сообщили главе государства. Сегодня их вклад в каравай гомельской области самый солидный – четыре тысячи семьсот шестьдесят пять тонн. Правда, сейчас лидеров уборочной волнуют не награды , а обычные сельские заботы.

Механизаторам отдых пока только снится. Осень, как известно, работ восемь: убирать закончили - пора сеять. Так что, не подвела ли Госпожа Удача в нынешнем году станет известно, только тогда , когда речицкие хлеборобы уже заложат основу урожая будущего - 2010 года.